السعودية تسجل 2613 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 2613 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في السعودية إلى 245851.

وقد وصل عدد الفحوصات التي أجرتها السلطات الصحية في السعودية إلى أكثر من مليوني فحص.

كما تم تسجيل 3539 حالات تعافٍ جديدة من كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 191161 .

في المقابل تم تسجيل 37 حالة وفاة بفيروس كورونا في السعودية، ما يرفع عدد المتوفين إلى 2407 .

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