محمد بن زايد وبوتين يبحثان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية

المصدر: أبوظبي - وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين.

وناقش الجانبان خلال الاتصال تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وآخر مستجداتها، خصوصاً الأزمة الليبية، وأهمية الحوار وتوحيد الجهود والعودة إلى المسار السياسي بما يحقق التنمية والاستقرار والسلام للشعب الليبي.

كما تناول الاتصال عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، أهمّها مستجدات «وباء كورونا المستجد»، وتداعياته على دول العالم، والجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس.

• ولي عهد أبوظبي والرئيس الروسي ناقشا آخر مستجدات الأزمة الليبية.

• الجانبان أكدا أهمية الحوار وتوحيد الجهود والعودة إلى المسار السياسي.

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