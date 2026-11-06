عبدالله بن زايد ووزير خارجية بريطانيا يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية والدولية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إد ميليباند، علاقات الصداقة بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم أولوياتهما التنموية.

كما ناقش الجانبان آخر المستجدات الإقليمية والدولية، والأوضاع في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأن سبل تعزيز الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.