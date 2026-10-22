عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية نيجيريا يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية في جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة بيانكا أودوميجو أوجوكو العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يعود بالنماء والازدهار الاقتصادي على شعبيهما.

كما بحث الجانبان مجمل المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.