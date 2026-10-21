عبدالله بن زايد ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي يبحثان هاتفياً العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق الشقيق الدكتور فؤاد محمد حسين، آخر المستجدات الإقليمية والأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما بحث الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، المتصلة بالعلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تنمية التعاون المشترك بما يعود بالخير والازدهار على شعبيهما.