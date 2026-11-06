عبدالله بن زايد ووزير خارجية أوكرانيا يبحثان هاتفياً المستجدات الإقليمية والدولية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيها، علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة، وبحثا أهمية تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.