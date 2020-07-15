فلسطين تسجل 419 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 419 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بيان موجز حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين منذ ظهر أمس، و170 حالة تعافٍ، توزعت في: 10 محافظة بيت لحم، 20 محافظة نابلس، 140 محافظة الخليل.

وأشارت إلى أن 17 حالة موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 6 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي، مشيرة إلى أنه تم إجراء 3349 فحصا لحالات مشتبه بإصابتها، وعدد الحالات النشطة الكلي بلغ 6,619، وعدد حالات التعافي وصل إلى 1,487، فيما وصل عدد حالات الوفاة إلى 47.

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