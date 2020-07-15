سلطنة عمان تسجل 8 وفيات و1679 إصابة جديدة بـ"كورونا"

المصدر: مسقط - وام

أعلنت سلطنة عمان اليوم عن تسجيل 8 حالات وفاة و 1679 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

و نقلت وكالة الأنباء العمانية عن وزارة الصحة قولها إن العدد التراكمي للوفيات بالفيروس في السلطنة بلغ 281 وفاة فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 61247 إصابة وإجمالي حالات الشفاء 39038.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية 4613 والحالات المنومة اليوم 89 وإجمالي المنومين 530 وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة 139.

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