4 وفيات و293 إصابة جديدة بـ«كورونا» في فلسطين

المصدر: القدس المحتلة - وام

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل أربع حالات وفاة و293 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة.

وأكدت الوزارة في بيان، أمس، أنه تم تسجيل 59 حالة تعافٍ، منها 39 في الخليل و19 في نابلس وبيت لحم، وحالة في طولكرم، مشيرة إلى أن الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة عددها 18 حالة، منها ست حالات موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وذكرت الوزارة أنه تم إجراء 3150 فحصاً لأشخاص مشتبه في إصابتهم، مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة الكلي 6372 حالة، وحالات التعافي 1317، وإجمالي الوفيات 45 حالة.

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