روسيا تلغي إلزام القادمين إليها بالخضوع للعزل الصحي

المصدر: موسكو – وام

أعلنت السلطات الصحية الروسية، إلغاء إلزام كل القادمين إليها بالخضوع للحجر الصحي مدة 14 يوما بسبب جائحة فيروس كورونا، وذلك اعتبارا من الغد.

وقالت، رئيسة هيئة مراقبة حقوق المستهلك الروسية، كبيرة الموظفين الطبيين الروس، أنا بوبوفا، في قرار صادر عنها نشر على موقع المعلومات القانونية الحكومي، قالت إن المواطنين الروس الذين يصلون إلى البلاد سيكون بإمكانهم عرض وثيقة تثبت خضوعهم لفحص سلبي عن طريق PCR أو خاص بالأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد في الخارج، أو إجراء الفحص في روسيا خلال 3 أيام بعد وصولهم، أو وضع أنفسهم في العزل الصحي.

أما فيما يخص المواطنين الأجانب، أشارت بوبوفا إلى أنه سيتوجب عليهم عرض وثيقة يمكن أن تكون باللغتين الروسية أو الإنجليزية، تثبت خضوعهم لفحص سلبي لفيروس كورونا المستجد في الخارج قبل أقل من 3 أيام، أو إجراء الفحص داخل روسيا في غضون 3 أيام بعد وصولهم بمقابل مالي.

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