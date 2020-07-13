محكمة إسرائيلية تأمر بإغلاق مصلى باب الرحمة في "الأقصى"

المصدر: القدس المحتلة - وام

أصدرت محكمة إسرائيلية في القدس المحتلة قرارا يقضي بإغلاق مصلى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى.

ووجهت مديرية شرطة الاحتلال كتاباً موجهاً إلى دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس لإبلاغها بقرار المحكمة.

من جهتها رفضت (الهيئة الإسلامية العليا ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية ودار الإفتاء ودائرة قاضي القضاة) القرار. وقالت إن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس لا تلجأ إلى المحاكم الاحتلالية لأنها ليست ذات صلاحية وليست ذات اختصاص وهذا ما قررته منذ شهر يونيو من العام 1967م.

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