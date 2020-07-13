7000 إصابة بـ «كورونا» في فلسطين

المصدر: القدس المحتلة - د.ب.أ

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الأراضي الفلسطينية إلى 37 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين 7000، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس.

وأفادت الوزارة، بتسجيل حالة وفاة لمريض (48 عاماً) في الخليل التي كانت شهدت أول من أمس، تسجيل ثلاث حالات وفاة، فيما سجلت بيت لحم حالة وفاة واحدة.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 349 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في مقابل 408 حالات تعافٍ لمصابين بالفيروس.

وبحسب الوزارة، فإن إجمالي عدد حالات التعافي بلغ 1237 حالة، بينما لايزال هناك 16 مصاباً بالفيروس في العناية المكثفة.

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