«الصحة العالمية» تسجل زيادة يومية قياسية بإصابات «كورونا» في العالم

المصدر: جنيف - رويترز

سجلت منظمة الصحة العالمية زيادة قياسية في حالات الإصابة العالمية بفيروس كورونا اليوم الأحد مع ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بواقع 230370 حالة خلال 24 ساعة.

وأشار تقرير يومي إلى أن أكبر زيادات جاءت من الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا.

وكان الرقم القياسي السابق الذي سجلته منظمة الصحة العالمية لحالات الإصابة هو 228102 في العاشر من يوليو.

وما زالت حالات الوفاة ثابتة عند نحو خمسة آلاف حالة يوميا.

وذكر إحصاء لرويترز إن عدد حالات الإصابة على مستوى العالم اقتربت من 13 مليون حالة اليوم الأحد فيما يمثل علامة فارقة أخرى في انتشار المرض الذي أودى بحياة أكثر من 565 ألف شخص خلال سبعة أشهر.

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