بوقادوم: الجزائر على اتصال دائم مع مصر بشأن ليبيا

المصدر: الجزائر - د ب أ

قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم السبت، إن بلاده على اتصال دائم مع مصر فيما يتعلق بالأزمة الليبية.

أضاف في تصريحات صحافية، على هامش حضوره منتدى جريدة "الشعب" الحكومية، إنّ بعض الدول طالبت الجزائر بأن ترسل قوات من جيشها إلى مناطق النزاع لفرض احترام وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن القيود الدستورية منعت استجابة الجزائر لهذه المطالب.

ودعا الوزير جميع الأطراف التي لها مصالح في ليبيا إلى الدخول في المسار الجزائري للتسوية السلمية للنزاع الليبي.

وأوضح أنه زار قائد الجيش الوطني في ليبيا، المشير خليفة حفتر، مضيفا: "كان كلامه جيدا حول الجزائر، ويصر على دور الجزائر في الملف الليبي".

وأكد أن بلاده تقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء في ليبيا، مضيفا أن "الحرب بالوكالة ستحول ليبيا إلى صومال جديد".

وقال بوقادوم: "مصلحتنا هي وحدة ليبيا وليس لنا أطماع لا في الغاز ولا في النفط" ، مؤكدا أن الجزائر ترفض جميع أشكال التدخل الخارجي في ليبيا.

وأشار الوزير إلى أنه لو تم احترام وقف توريد السلاح إلى ليبيا ووقف إرسال المرتزقة وتقديم الحلول السياسية، فإن ليبيا كانت ستصل إلى حل للأزمة، لافتا إلى أن الدبلوماسية الجزائرية تواصل العمل في الكواليس وفي صمت من أجل الوصول إلى حل سياسي يجمع كل الفرقاء الليبيين في أقرب وقت.

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