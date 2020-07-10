24879 حالة إصابة جديدة بالفيروس في الهند

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

أعلنت وزارة الصحة الهندية، أمس، تسجيل 24 ألفاً و879 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تعد أكبر حصيلة إصابات يومية تسجلها الهند. ونقلت شبكة «إن دي تي في» عن الوزارة القول إنه بذلك يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة 767 ألفاً و296 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 487 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 21 ألفاً و129 حالة وفاة. يشار إلى أن الهند تعد ثالث أكثر دولة متضررة من فيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية والبرازيل.

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