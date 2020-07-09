«تيك توك» وسيلة الرئيس الفرنسي الجديدة للتواصل مع الشباب

المصدر: موقع الإمارات اليوم

حقق فيديو نشره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على «تيك توك» 145 ألف مشاركة، وهو أول فيديو ينشره على هذا التطبيق، وهنأ خلاله الناجحين في شهادة الثانوية العامة، لتصبح هذه الوسيلة الأسرع للوصول إلى فئة الشباب بالنسبة لماكرون.

وظهر ماكرون في حديقة القصر الرئاسي، أمس، قائلاً: «تهانينا لجيل عالم ما بعد كورونا، نجاحكم نتيجة عملكم».

وتابع ماكرون: «خضتم سنة خارجة عن المألوف، وقضيتم أسابيع طويلة بالمنزل، وحرمتم من أصدقائكم والدراسة الطبيعية.. جيلكم أمام عالم ينبغي ابتكاره من جديد ليكون أقوى، وأكثر تضامنا، ومراعاة للبيئة.. سأبذل المستطاع من موقعي لتعمل الحكومة على أن يكون العالم أفضل».

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