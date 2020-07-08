فلسطين تسجل 475 إصابة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

المصدر: رام الله - وفا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تسجيل 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 4,876.

وأوضحت الوزارة، في التحديث اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن الاصابات توزعت على النحو التالي: 316 في محافظة الخليل، و 14 في ضواحي القدس، و93 في مدينة القدس، و23 محافظة بيت لحم، و6 محافظة طولكرم، و 15 محافظة رام الله والبيرة، و6 محافظة نابلس، وأريحا 2.

وأشارت إلى أن عدد الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة قد بلغ 21 حالة، وجميعها تتلقى العلاجات حسب البروتوكول الفلسطيني، بينها 5 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي، وأضافت، أن العينات قيد الفحص من مختلف المحافظات قد بلغت 2500 عينة، وتم تسجيل 668 حالة تعافٍ.

يشار إلى أن الوزارة قد أعلنت في وقت سابق من صباح اليوم عن تسجيل حالة وفاة لمواطن فلسطيني يبلغ من العمر (62 عاما) من الخليل، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في فلسطين إلى 23.

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