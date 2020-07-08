السعودية تسجل 49 حالة وفاة و3392 إصابة جديدة بـ «كورونا»

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 49 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة، جراء الإصابة بالفيروس، إلى 2017 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني، إلى تسجيل 3392 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 217 ألفاً و108 حالات.

ولفتت إلى تسجيل 5205 حالات شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 154 ألفاً و839 شخصاً.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء مرض «كوفيد-19» إلى 377 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 601 إصابة جديدة بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، أمس، تسجيل ست وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 224 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1262 إصابة جديدة بالفيروس.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 239 حالة.

وفي الأراضي الفلسطينية، ارتفع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا، أمس، إلى 22 حالة، فيما تجاوز إجمالي الإصابات الـ5000. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنه تم تسجيل 306 إصابات جديدة بالفيروس، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة إلى حالة وفاة واحدة. وأضافت الوزارة، في بيان، أن من بين الإصابات الجديدة 278، في محافظة الخليل.

• 22 حالة وفاة، وأكثر من 5000 إصابة بفيروس كورونا، في الأراضي الفلسطينية.

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