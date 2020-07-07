السعودية: 5205 حالات شفاء من "كورونا" و3392 إصابة جديدة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3392 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و49 وفاة، وشفاء 5205 حالات.

وأوضح المتحدث باسم الصحة السعودية أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 154839 بعد أن تم تسجيل 5205 حالات شفاء جديدة، وفيما تم تسجيل 49 حالة وفاة ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 2017 حالة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 217.108 حالات، من بينها 60.252 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، ومعظمها مطمئنة، منها 2268 حالة حرجة.

وأشارت الصحة السعودية إلى أن العزل المنزلي للحالات المصابة يعني أنها لا تحتاج إلى البقاء في المستشفى ويتم متابعة حالتها الصحية بشكل مباشر من خلال التواصل مع أجهزة وزارة الصحة.

كما قال المتحدث بأن المملكة انطلقت في رحلتها لكشف ضحايا الوباء بمختبر واحد، واليوم آلاف المواقع تقدم الفحوصات في جميع مناطق المملكة.

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