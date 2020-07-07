المخابرات الروسية تعتقل مستشاراً لرئيس وكالة الفضاء بتهمة الخيانة العظمى

المصدر: موسكو - وكالات

أفادت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية اليوم الثلاثاء بأن المخابرات الروسية اعتقلت مستشار علاقات عامة لرئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" بتهمة الخيانة.

وأشار التقرير إلى أن المستشار المعتقل هو إيفان سافرونوف، وكان يعمل صحفيا في صحيفتي "كوميرسانت" و"فيدوموستي" البارزتين، وتولى عمله كمستشار للسياسة الإعلامية لديمتري روجوزين رئيس روسكوزموس قبل شهرين فقط.

ولفت التقرير إلى أن القضية "قد تكون مرتبطة بعمله الصحفي السابق ومنشوراته عن الجيش". كما أكدت روسكوزموس أن القضية لا تتعلق بعمل سافرونوف في وكالة الفضاء.

تجدر الإشارة إلى أن الخيانة جريمة يُعاقب عليها في روسيا بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما.

واضطر سافرونوف لمغادرة صحيفة "كوميرسانت" العام الماضي بعد مقال زعم فيه أن رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو ستترك منصبها قريبا لتصبح رئيسة لصندوق التقاعد الروسي.

وجاء في بيان جهاز الأمن الفدرالي الروسي في هذا الشأن: "تم القبض على مستشار المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، إيفان سافرونوف، في موسكو. كان سافرونوف موكلا بتنفيذ مهام لإحدى وكالات الاستخبارات التابعة لحلف الناتو، وجمع وتسليم أسرار الدولة المتعلقة بالتعاون العسكري التقني والدفاع والأمن في روسيا لمندوب الوكالة".

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