سورية تسجل حالة وفاة و14 إصابة جديدة بـ«كورونا»

المصدر: دمشق - د.ب.أ

أعلنت وزارة الصحة السورية، أمس، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 14 حالة وفاة.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا)، إنه تم تسجيل 14 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في سورية إلى 372 حالة. وأشارت إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغ 126 حالة.

وسجلت سورية أول إصابة بفيروس كورونا في 22 مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد، في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته.

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