وفيات كورونا في أميركا تتجاوز 130 ألف حالة

المصدر: واشنطن - رويترز

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة تجاوزت 130 ألف حالة، اليوم الاثنين، وسط تصاعد حالات الإصابة بالمرض، الأمر الذي وضع تعامل الرئيس دونالد ترامب مع الأزمة تحت المجهر وأعاق جهود استئناف الأنشطة الاقتصادية.

واستمر المعدل الإجمالي للزيادة في الوفيات بالولايات المتحدة في الانخفاض على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة إلى معدلات قياسية في الأيام القليلة الماضية، لكن خبراء الصحة يحذرون من أن الوفيات مؤشر متأخر، تظهر بعد أسابيع من زيادة الإصابات.

وبالفعل خالفت خمس ولايات الاتجاه النزولي لمعدل الوفيات طبقا لتحليل لرويترز. فقد سجلت أريزونا 449 حالة وفاة في الأسبوعين الأخيرين من يونيو، ارتفاعا من 259 حالة وفاة في الأسبوعين الأول والثاني من ذات الشهر.

وسجلت الولاية زيادة بنسبة 300 في المئة في حالات الإصابة على مدى الشهر كاملا، وهي الأعلى في البلاد.

وعلى المستوى الوطني يقترب عدد حالات الإصابة من ثلاثة ملايين وهو الأكبر في العالم ويعادل مثلي عدد الإصابات في الدولة التالية من حيث الأضرار وهي البرازيل.

وسجلت 16 ولاية زيادات يومية قياسية في حالات الإصابة الجديدة منذ بداية يوليو بينها فلوريدا التي سجلت أكثر من 11 ألف حالة إصابة في يوم واحد. وتتوقع المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ارتفاع الوفيات إلى ما بين 140 و160 ألف حالة بحلول يوم 25 يوليو الجاري، وذلك في توقعات تعتمد على 24 تقريرا مستقلا.

وطبقا لما جاء في موقع المراكز على الإنترنت فإن التوقعات تشير إلى زيادة في الوفيات بولايات أريزونا وأوكلاهوما وفلوريدا وأوريجون وساوث كارولاينا وتكساس ويوتا وويومنج.

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