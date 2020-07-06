الأردن يعلن موعد إعادة فتح مطاراته

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، أمس، إن "المملكة تستعد لفتح المطارات للرحلات الدولية نهاية الشهر الحالي بشكل محدود لدول لا تزيد خطورة عن الأردن".

وأوضح أن الحكومة أجرت مراجعة عميقة لتجربة الأردن مع جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن "الحكومة وضعت أولوياتها للمرحلة المقبلة خلال الاجتماع الحكومي السبت".

وكشف الرزاز عن مشروع مطار جديد في المملكة، ومشروع الألياف الضوئية، مبيناً أنهما مشروعين حيويين للاقتصاد الأردني.

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