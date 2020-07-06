638 إصابة جديدة في الكويت

المصدر: الكويت - وكالات

سجلت الكويت 638 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 49 ألفاً و941 حالة، كما سجلت ثلاث وفيات جديدة، ليصبح مجموع الوفيات المسجلة حتى أمس 368 وفاة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، إن حالات الإصابة الجديدة تضمنت 463 حالة لمواطنين كويتيين، و175 حالة لغير الكويتيين. وأوضح أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء من فيروس «كورونا» وصل إلى 40 ألفاً و463 حالة.

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