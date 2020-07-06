رقم قياسي جديد في الإصابات اليومية بـ «كورونا» عالمياً

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تم تسجيل 212 ألفاً و326 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة، وهو رقم قياسي يومي جديد تم تسجيله مساء أول من أمس.

وأظهرت بيانات مجمعة لجامعة «جونز هوبكنز» الأميركية، أمس، أن عدد الإصابات بالفيروس حول العالم تجاوز 11 مليوناً و267 ألف حالة، فيما تجاوز عدد المتعافين ستة ملايين، وبلغ عدد الوفيات 530 ألفاً.

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل وروسيا والهند وبيرو وتشيلي وإسبانيا والمملكة المتحدة والمكسيك وإسبانيا وإيطاليا وإيران وباكستان. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة وإيطاليا والمكسيك وفرنسا وإسبانيا. وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن الأشخاص المصابين بمرض «كوفيد-19» لن يخضعوا بعد الآن للعلاج بدواء لوبينافير/‏‏‏ريتونافير، الذي تم تطويره لعلاج فيروس «إتش آي في» المسبب لمرض الإيدز، كما أعلنت المنظمة أنها أوقفت تجاربها لعلاج مرضى «كوفيد-19» بعقار الملاريا المعروف باسم «هيدروكسي كلوروكين». وأكدت المنظمة في بيان أن تجارب كبيرة تشارك فيها دول عدة أظهر النتائج المبدئية للتجارب أن «هيدروكسي كلوروكين» و«لوبينافير/‏‏‏ريتونافير» لا يسهمان بشيء يذكر في الحد من وفيات مرضى «كوفيد-19» الخاضعين للعلاج في المستشفيات. وسيوقف الباحثون التجارب على الفور. وأكدت المنظمة أن القرار الذي اتخذ بناء على توصية لجنة دولية، لا يسري على دراسات أخرى ترتبط باستخدامهما مع المرضى خارج المستشفيات أو كوقاية. ويبحث جانب آخر من التجارب التي تقودها منظمة الصحة العالمية الأثر المحتمل لعقار «ريمديسيفير» الذي تنتجه شركة جلعاد ساينسيز في علاج مرضى «كوفيد-19».

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبريسيوس، أعلن أخيراً، أن قرابة 5500 مريض في 39 دولة حتى الآن تطوعوا لإجراء التجارب السريرية عليهم، وإن النتائج المبدئية متوقعة في غضون أسبوعين. وهناك نحو 18 لقاحاً تجريبياً لـ«كوفيد-19» جارٍ اختبارها على البشر من بين قرابة 150 علاجاً يجري تطويرها. وسجّلت الولايات المتّحدة خلال 24 ساعة أكثر من 43 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز. وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن «كوفيد-19» أنّ الولايات المتّحدة سجّلت خلال 24 ساعة 43 ألفاً و742 إصابة جديدة بالوباء، إضافة إلى 252 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين حصد الفيروس أرواحهم في هذا البلد إلى 129 ألفاً و657 شخصاً. وهذه الأرقام التي تقلّ كثيراً عن تلك التي سجّلت خلال الأيام الأخيرة والتي بلغت ذروتها الجمعة الماضي (أكثر من 57 ألف إصابة جديدة) تظهر تباطؤاً في وتيرة تفشّي الوباء، لكنّ الخبراء يرون أن هذا الأمر لا يمكن الركون إليه، إذ إنّ هذا الانخفاض قد يكون ناجماً عن عطلة العيد الوطني الذي احتفلت به الولايات المتحدة أول من أمس. وأعلنت وزارة الصحة الهندية، أمس، تسجيل 24 ألفاً و850 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة. وذكرت شبكة «إن دي تي في» الهندية أنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الهند 673 ألفاً و165 حالة، كما سجلت الهند 613 حالة وفاة خلال 24 ساعة، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الوفاة 19 ألفاً و268 حالة.

5500

مريض في 39 دولة تطوّعوا لإجراء التجارب السريرية.

«الصحة العالمية» توقف علاج مرضى «كوفيد-19» بدواءي الإيدز والملاريا.

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