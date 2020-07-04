«الصحة العالمية» تسجل زيادة يومية قياسية في إصابات «كورونا» تبلغ 212 ألفا

المصدر: جنيف - رويترز

سجلت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت زياد قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم بلغت 212326 حالة خلال 24 ساعة.

وذكر التقرير اليومي للمنظمة أن أكبر الزيادات سُجلت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

وتعود الزيادة اليومية القياسية السابقة إلى 28 يونيو حين بلغت 189077 حالة على مستوى العالم.

وظل عدد حالات الوفاة ثابتا عند نحو 5000 حالة يوميا.

وتجاوز عدد الإصابات على مستوى العالم 11 مليون حالة أمس الجمعة فيما يشير إلى منعطف جديد في انتشار المرض الذي قتل أكثر من نصف مليون شخص خلال سبعة اشهر.

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