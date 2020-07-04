قرقاش: الإمارات أسّست لمصداقية جعلتها الشريك الطبيعي في قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن السياسة الخارجية لدولة الإمارات تتمتع بمصداقية وجدية في قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال في سلسلة تغريدات على "تويتر: "واكبت سياسة الإمارات الخارجية تجربتها التنموية الرائدة وموقعها كثالث أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، وأسّست لمصداقية وجدية جعلتها الشريك الطبيعي في قضايا الأمن والإستقرار في المنطقة. شبكة علاقات مهمة بنتها الإمارات عبر شفافية المواقف وعقلانية التوجه".

وأضاف قرقاش: "الإمارات لا تعمل بانفرادية في سياستها الإقليمية، بل عبر شراكات عربية ودولية، ولعل هذا هو أحد أسباب نجاح حضورها العربي والإقليمي"، موضحاً: "استثمار الإمارات الصحيح في أبنائها وقدراتها الدفاعية وشراكاتها الاستراتيجية وسّع هامش حركتها وحضورها، وجعل قرارها السيادي مستقلاً".

وقال قرقاش: "تدرك الإمارات، وهي تقترب من احتفالها بالخمسين، أن مرحلة ما بعد "كوفيد 19" في توجهها الدولي تتطلب توظيف المصداقية وتراكم العلاقات الإيجابية، مع منظور جديد يرى في التعاون العلمي والتكنولوجي إضافة ضرورية لموقعها في العالم" مؤكداً أن ذلك "هدفٌ طموح سندركه بالعمل والإرادة".

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