إصابة صديقة نجل "ترامب" الأكبر بفيروس كورونا

المصدر: واشنطن - د ب أ

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن مصدر مطلع تأكيده أن الفحوصات أظهرت إصابة كيمبرلي جويلفويل، صديقة جونيور الابن الأكبر للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأحد مسؤولي جمع التبرعات للحملة الانتخابية للرئيس، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكدت الحملة الانتخابية للرئيس ترامب في وقت لاحق إصابة جويلفويل بكورونا.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت، تجاوزت أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم 11 مليونا. وسجلت الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفاعا بنسبة 1.2 في المئة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي، بواقع أكثر من 57 ألف إصابة خلال أربع وعشرين ساعة.

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