إصابة 7 من الشرطة خلال أحداث عنف بحفل موسيقي غير مرخص في لندن

المصدر: لندن - رويترز

قالت الشرطة البريطانية، اليوم، إن سبعة من أفرادها أصيبوا في أعمال عنف في حفل موسيقي غير مرخص بالعاصمة أثناء سعيهم لتفريق تجمع يشكل خطرا على الصحة العامة خلال جائحة فيروس كورونا.

وذكرت الشرطة في بيان أن الحاضرين أمس الجمعة تحولوا إلى العنف وألقوا مقذوفات على الشرطة وهم يدخلون مبنى في هافلوك كلوز بغرب لندن.

وقالت الشرطة "واجه الضباط الحجارة ومقذوفات أخرى ألقيت عليهم"، وأضافت أنها فرقت التجمع في نهاية المطاف دون اعتقالات.

وأوضحت الشرطة أن مثل هذه التجمعات غير قانونية وتمثل خطرا على الصحة العامة وسط تفشي فيروس كورونا.

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