السعودية تسجل 3402 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و49 حالة وفاة

المصدر: الرياض ـ وام

أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 3402 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات 194 ألفا و225 حالة من بينها 59767 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية منها 2272 حالة حرجة و البقية حالات مطمئنة.

و أوضحت وزارة الصحة السعودية في مؤتمر صحفي أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 994 متعافيا ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 132760 حالة فيما تم تسجيل 49 حالة وفاة جديدة ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 1698 حالة.

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