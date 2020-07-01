فيديو.. رصد تماسيح بمياه نهر النيل في مصر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام مصرية، ثلاثة تماسيح تسبح بمياه نهر النيل في "ترعة المريوطية".

وذكر موقع "مصراوي" نقلاً عن مصدر في وزارة البيئة المصرية، أن الوزارة قررت تشكيل لجنة لمعاينة المكان الذي رصدت فيه التماسيح.



ويتواجد في مصر على ضفاف نهر النيل تمساح النيل أو التمساح النيلي، وهو تمساح إفريقي ويعتبر ثاني الزواحف المتبقية في العالم حجما، بعد تمساح المياه المالحة.

وينتشر تمساح النيل على نطاق واسع من أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يتواجد في الأجزاء الوسطى والشرقية والجنوبية من القارة في الأغلب، ويعيش في أنواع مختلفة من البيئات المائية العذبة مثل البحيرات والأنهار والأهوار.

ويصل طول التمساح حتى 5 أمتار ويوجد في السودان ومصر، وتنزانيا، وأوغندا، وزيمبابوي، والسنغال، وزامبيا، وجنوب أفريقيا، وبتسوانا، والصومال، وإثيوبيا.

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