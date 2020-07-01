مصر: تسجيل 1557 إصابة جديدة بكورونا و81 حالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم الثلاثاء تسجيل 1557 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، لافتة إلى وفاة 81 حالة جديدة.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان على الصفحة الرسمية للوزارة عبر فيسبوك، أن 509 متعافيين من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18460 حالة حتى اليوم.
وذكر "مجاهد" أن إجمالي عدد المصابين بكورونا في مصر حتى اليوم الثلاثاء، هو 68 الفا و 311 حالة من ضمنهم 18 الفا و 460 حالة تم شفاؤها، و2953 حالة وفاة.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان على الصفحة الرسمية للوزارة عبر فيسبوك، أن 509 متعافيين من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18460 حالة حتى اليوم.
وذكر "مجاهد" أن إجمالي عدد المصابين بكورونا في مصر حتى اليوم الثلاثاء، هو 68 الفا و 311 حالة من ضمنهم 18 الفا و 460 حالة تم شفاؤها، و2953 حالة وفاة.
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