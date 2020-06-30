تسجيل 255 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

المصدر: رام الله - واس

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في سبع محافظات بالضفة الغربية.

وأوضحت الكيلة في تصريح لها، أن الإصابات الجديدة توزعت كالتالي: 53 في محافظة القدس، و2 بمحافظة رام الله والبيرة، و181 بمحافظة الخليل، و1 بمحافظة طولكرم، و5 بمحافظة بيت لحم، و11 بمحافظة نابلس، و2 بمحافظة أريحا والأغوار.

وبينت أن 13 حالة في العناية المركزة، بينها 3 موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي ووضعها حرج.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين بلغ 2698، وعدد الحالات النشطة 2065، وحالات التعافي 625، والوفيات 8، فيما بلغ عدد الفحوصات المخبرية خلال الساعات الـ24 الماضية 3311 فحصاً.

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