روسيا تمنح مواطني 113 دولة حق الدخول بتأشيرة إلكترونية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلن يفجيني إيفانوف، نائب وزير الخارجية الروسية، امس الأحد، أنه سيكون بإمكان مواطني 113 دولة دخول روسيا بتأشيرة إلكترونية، اعتباراً من يناير (كانون الثاني) المقبل.

وفي مقابلة مع صحيفة "كومرسانت"، ذكر المسؤول الروسي أن سكان هذه الدول الـ 113 يشكلون زهاء 4 مليارات نسمة، أي نحو نصف تعداد سكان كوكبنا بأسره، مشيراً إلى أن النظام الجديد سيبدأ العمل به بعد إعطاء الحكومة الروسية موافقتها على قائمة الدول ذات الشأن، بحسب ما أوردته قناة "روسيا اليوم".

وأوضح إيفانوف أن هناك قائمة أولية من 53 دولة بإمكان مواطنيها الدخول بالتأشيرات الإلكترونية إلى المناطق "التجريبية"، هي الشرق الأقصى الروسي، ومقاطعة كالينينجراد، ومدينة سان بطرسبورج ومقاطعة لينينجراد، مشيراً إلى أن هذه القائمة المصغرة تشمل بلدان الاتحاد الأوروبي، والصين، واليابان، والهند، وتركيا، ودولاً أخرى عدة.

ولفت إيفانوف إلى أن مواطني 60 دولة يستطيعون حاليا دخول الأراضي الروسية بدون تأشيرات أصلا، وذلك بموجب الاتفاقات التي أبرمتها موسكو سابقا مع هذه الدول

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