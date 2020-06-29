لبنان يستدعى السفيرة الأميركية في بيروت

المصدر: بيروت - وكالات

قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أمس، إن وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، ناصيف حتي، استدعى السفيرة الأميركية، دوروثي شيا، للحضور إلى الوزارة اليوم، على خلفية تصريحاتها الأخيرة. وكان القضاء اللبناني أصدر قراراً يمنع بموجبه السفيرة الأميركية من الإدلاء بتصريحات إعلامية، ومنع أي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح لها.

وجاء ذلك عقب تصريحات للسفيرة الأميركية قالت فيها: «إن اللبنانيين لا يعانون سياسة واشنطن، بل من عقود من الفساد».

وأشارت شيا إلى أن «واشنطن لديها قلق بالغ من (حزب الله) في لبنان، الذي نصنفه إرهابياً».

وأذاعت وسائل الإعلام اللبنانية مقابلات مع السفيرة الأميركية، أمس، متجاهلة حكماً قضائياً بوقف أي وسيلة إعلامية تجري مقابلة معها لمدة عام.

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