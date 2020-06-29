اليابان: لسنا بحاجة إلى إعلان الطوارئ

المصدر: طوكيو - وكالات

قال وزير الاقتصاد الياباني نيشيمورا ياسوتوشي، إنه ليس هناك حاجة إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد مجدداً، وذلك بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وجاءت تصريحات ياسوتوشي للصحافيين، أمس، بعد يوم من تسجيل حكومة العاصمة طوكيو 57 حالة إصابة جديدة بالفيروس. وتعد هذه أكبر حصيلة إصابات يومية منذ رفع حالة الطوارئ الشهر الماضي.

وأضاف أن الحكومة تقوم بتحليل البيانات الصادرة من كل إقليم لتحديد الصلات بين الحالات الجديدة واحتمالية وجود عدوى جماعية. وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في اليابان حتى صباح أمس، 18254 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 971 حالة، وتعافى 16293 شخصاً من الفيروس.

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