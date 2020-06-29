20 ألف إصابة بـ «كورونا» خلال 24 ساعة في الهند

المصدر: نيودلهي - وكالات

شهدت الهند أكبر قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث سجلت، أمس، نحو 20 ألف إصابة جديدة، فيما زاد العديد من الولايات الاختبارات في إطار جهودها لاحتواء الفيروس.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في مختلف أنحاء البلاد 528859، وعدد الوفيات 16095 منذ تفشي الوباء، والهند الآن رابعة أكبر الدول المتضررة من الفيروس، بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا.

وقال المجلس الهندي للأبحاث الطبية، إنه تم اختبار إجمالي 231095 شخصاً، أول من أمس، أي أكبر من ضعف الاختبارات التي تم إجراؤها يومياً قبل شهر.

وأعلنت حكومات ولايات دلهي وماهاراشترا وأوتار براديش أنها ستزيد الاختبارات خلال الأسابيع المقبلة. وبرزت مدن هندية كبؤر إصابة رئيسة، حيث تصدرت مومباي ودلهي وشيناي القائمة.

وولاية ماهاراشترا وعاصمتها مومباي من بين المناطق الأكثر تضرراً في البلاد. وأعلن رئيس وزراء الولاية، أوداف تاكيراي، أمس، استمرار الإغلاق الجزئي، لكن سيتم تخفيفه بشكل تدريجي لتمكين المزيد من القطاعات الاقتصادية من معاودة نشاطها.

وبحسب «رويترز» فمن المتوقع أن تستمر حالات العدوى في الزيادة باطراد في الهند. ويقول خبراء إن على السلطات وضع تقليل معدل الوفيات كأولوية.

وفي ظل الزيادة السريعة لعدد حالات الإصابة بما يفوق طاقة المستشفيات، تسارع بعض المدن مثل نيودلهي لإنشاء مقرات مؤقتة تضم آلاف الأسرّة للحجر الصحي وعلاج المرضى.

ويبلغ عدد سكان العاصمة نحو 20 مليون نسمة وليس لديها سوى 13200 سرير لمرضى «كوفيد-19»، وستضيف ما لا يقل عن 20 ألف سرير في الأسابيع المقبلة.

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ألف إصابة و16 ألف وفاة سجلتها الهند منذ تفشي الوباء.

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