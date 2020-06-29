200 ألف إصابة بـ «كورونا» في باكستان

المصدر: إسلام آباد - د.ب.أ

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في باكستان حاجز الـ200 ألف إصابة، أمس، وفرضت السلطات قيوداً في مدن رئيسة في مختلف أنحاء البلاد، في إطار جهودها للسيطرة على انتشار الفيروس.

وارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس إلى 202 ألف و944 حالة، والوفيات إلى 4118.

وتم تسجيل 4072 حالة جديدة على الأقل و83 حالة وفاة خلال 24 ساعة، وإجمالاً تعافى أكثر من 92 ألف شخص، بينما 2805 في حالة حرجة في المستشفيات.

وتم تسجيل أكثر من 100 ألف حالة جديدة خلال الأيام الـ20 الماضية، فيما تشير توقعات الحكومة إلى أن الأعداد ربما تزيد على 225 ألفاً مع بداية يوليو المقبل.

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