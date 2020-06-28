وزير الخارجية اللبناني يستدعى السفيرة الأميركية في بيروت

المصدر: بيروت - د. ب. أ

يستدعي وزير الخارجية والمغتربين اللبناني ناصيف حتي السفيرة الأميركية دوروثي شيا غدا الاثنين.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم الأحد أن ذلك يأتي على خلفية تصريحاتها الأخيرة.

وكان القضاء اللبناني أصدر قرارا يمنع بموجبه السفيرة الأميركية في لبنان، من الإدلاء بتصريحات إعلامية ومنع أي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح لها في هذا الإطار.

جاء ذلك عقب تصريحات للسفيرة الأميركية الجمعة قالت فيها إن «اللبنانيين لا يعانون من سياسة واشنطن بل من عقود من الفساد»، مشددة على أن «واشنطن من أكبر الداعمين للبنان».

وأشارت شيا إلى أن «واشنطن لديها قلق بالغ من حزب الله في لبنان والذي نصنّفه إرهابياً، حزب الله بنى دولة داخل الدولة، استنزفت لبنان».

ورأت أن «دويلة حزب الله كلفت الدولة اللبنانية مليارات الدولارات، وأن مليارات الدولارات ذهبت لدويلة حزب الله بدل الخزينة الحكومية».

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