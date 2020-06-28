ترامب يؤكد بقاءه في واشنطن لحماية الأمن والنظام

المصدر: دونالد ترامب. أرشيفية

ألغى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، زيارته المزمعة في عطلة نهاية الأسبوع إلى منتجعه للغولف في نيوجيرسي، وقال إنه سيبقى في واشنطن، «لضمان تطبيق الأمن والنظام». وقال ترامب، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أمكن إلى حد كبير إيقاف الحارقين والفوضويين والناهبين والمحرضين، أفعل ما هو ضروري للحفاظ على سلامة مجتمعاتنا، وهؤلاء الناس سيقدمون إلى العدالة». وتعهد ترامب باتخاذ نهج صارم تجاه كل من يدمر أو يشوه النصب والتماثيل الأميركية التاريخية، وهدد باستخدام القوة مع بعض المحتجين.

وأوضح ترامب أنه وقّع أمراً إدارياً «بالغ القوة»، لحماية النصب والتماثيل التذكارية. وينص على أن تلاحق الحكومة الاتحادية قضائياً، و«لأقصى مدى»، كل من يلحق ضرراً، أو يشوه نصباً تذكارية وتاريخية. وينص قانون حماية النصب التذكارية لقدامى المحاربين، الصادر في 2003، على توقيع عقوبات تصل للسجن 10 سنوات، لتدمير أو محاولة تدمير نُصب من خدموا في القوات المسلحة الأميركية.

ويهدد، أيضاً، الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب بحجب الدعم الاتحادي عن الولايات، وأجهزة إنفاذ القانون المحلية التي تخفق في حماية تلك الآثار والنصب التذكارية.واشنطن ■رويترز

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