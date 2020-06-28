فاوتشي: أميركا تواجه «مشكلة خطيرة» في ظل انتشار جديد لـ «كورونا»

المصدر: عواصم - وكالات

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19» في مختلف أنحاء العالم إلى 9808649 حالة أمس، وبلغت الوفيات جراء الفيروس 494375 حالة. وفيما شهدت أميركا أكبر زيادة يومية في الإصابات بكورونا بتسجيل أكثر من 45 ألف حالة، حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنطونيو فاوتشي من أن بلاده تواجه «مشكلة خطيرة» في ظل انتشار جديد للفيروس.

وحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء، أمس، بلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم 9808649 حالة، فيما أشارت البيانات إلى أن الوفيات في العالم جراء الفيروس بلغت 494375 حالة.

وأظهر إحصاء لـ«رويترز» تسجيل 45242 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الجمعة، وذلك في أكبر زيادة يومية منذ ظهور الوباء، ما يرفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 2.48 مليون شخص على الأقل.

وتأتي الزيادة القياسية في عدد الإصابات بالتزامن مع تراجع عدد من الولايات عن تخفيف قيود العزل. وفرضت ولاية فلوريدا إجراءات جديدة بعدما سجلت زهاء 9000 إصابة جديدة في أكبر حصيلة يومية بالولاية.

وشهدت ولاية تكساس واحدة من أكبر الزيادات اليومية في عدد المصابين مسجلة نحو 6000 إصابة يوم الخميس.

وأودى الفيروس بحياة 125 ألف أميركي تقريباً، وهو أكبر عدد للوفيات بالفيروس في العالم.

وحذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنطونيو فاوتشي من أن بلاده تواجه «مشكلة خطيرة» في ظل انتشار جديد لفيروس كورونا المستجد.

وقال فاوتشي في أول إيجاز صحافي منذ شهرين لفريق عمل مكافحة فيروس كورونا المستجد في البيت الأبيض، «نواجه مشكلة خطيرة في بعض المناطق». وأضاف أن «الطريقة الوحيدة التي سننهي فيها الوباء هي أن نقوم بذلك معاً».

وفي إسبانيا وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 247905 حالات، بحسب بيانات أشارت إلى أن الوفيات جراء الفيروس بلغت 28338 حالة.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 239961 حالة، والوفيات بلغت 34708 حالات.

وفي بريطانيا وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 310836 حالة، والوفيات بلغت 43498 حالة.

من جهة أخرى، قالت الحكومة البريطانية إنها ستعفي الوافدين من بلدان تشكل مخاطر منخفضة تتعلق بانتشار الفيروس من شرط الدخول في حجر صحي لمدة 14 يوماً.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا أمس 200 ألف و931 حالة.

وفي ألمانيا انخفض معدل الإصابة بالفيروس لليوم الخامس على التوالي، إلى مستوى تم تسجيله قبل ثلاثة أسابيع، في حين ظل عدد الحالات الجديدة أدنى من المعدل الذي تم تسجيله في ذروة تفشي الوباء. وأعلنت روسيا أمس تسجيل 188 حالة وفاة و6852 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، ما يمثل ارتفاعاً في الوفيات والإصابات.

وسجلت إندونيسيا أمس أكبر زيادة يومية للإصابات بفيروس كورونا بعدما رصدت 1385 حالة جديدة ليصل إجمالي الحالات إلى 52812.وفي الصين أعلنت لجنة الصحة الوطنية أمس، عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، فيما تأكدت إصابة 21 حالة، منها 17 حالة في العاصمة بكين.

بريطانيا ترفع الحجر الصحي الخاص بـ«كورونا» عن الوافدين من دول ذات مخاطر منخفضة.

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