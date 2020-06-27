إصابات "كورونا" في طوكيو ترتفع إلى أعلى معدل منذ 7 أسابيع

المصدر: طوكيو - د. ب. أ

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم السبت، إلى أعلى معدل منذ 7 أسابيع، حيث أعلنت هيئة الإذاعة العامة اليابانية (إن إتش .كيه) عن 57 حالة إصابة جديدة.

ومر أكثر من شهر منذ أن أنهت اليابان حالة الطوارئ التي أعلنتها في البلاد وبدأت تخفيف القيود بالنسبة للأنشطة التجارية.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا مع عودة العمال والموظفين في طوكيو لاستخدام القطارات في ذهابهم إلى مقار اعمالهم. ومع ذلك ، شعرت السلطات بالارتياح جراء الانخفاض في الحالات التي يتم نقلها إلى المستشفيات، وكثير منها شباب.

وبلغ مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا في طوكيو 6054 حالة حتى اليوم السبت، بحسب (إن .إتش .كيه).

ورفعت السلطات جميع القيود المفروضة على الشركات في العاصمة اعتبارا من 19 يونيو الحالي، وتشجع الحكومة المقيمين على استئناف السفر إلى مناطق أخرى.

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