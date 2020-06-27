بغداد تستنكر الأعمال التركية المتكررة وخرق الأجواء العراقية

المصدر: بغداد ■وكالات

دعت الرئاسة العراقية، أمس، إلى إيقاف الانتهاكات التي تطال السيادة الوطنية، نتيجة الأعمال العسكرية التركية المتكررة وخرقها للأجواء العراقية.

وأكد الناطق باسم رئيس الجمهورية، في بيان صدر أمس، أن «هذه الأعمال تعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ حسن الجوار، ومخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية».

من جهة أخرى، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس، أن جهاز مكافحة الإرهاب قام بعملية أمنية بمهنية عالية، واعتقل 14 متهماً بتنفيذ عمليات إرهابية، ضد مقار الدولة والسفارات الأجنبية المحمية من قبل الدولة.

وأوضح البيان «توافرت معلومات استخبارية دقيقة، عن الأشخاص الذين سبق أن استهدفوا المنطقة الخضراء، ومطار بغداد الدولي، بالنيران غير المباشرة مرات عدة، ورصدت الأجهزة المعنية نيات جديدة لتنفيذ عمليات إطلاق نار على أهداف حكومية داخل المنطقة الخضراء».

وذكر: «تم تحديد أماكن وجود المجموعة المنفذة لإطلاق النيران استخبارياً، حيث ألقى جهاز مكافحة الإرهاب القبض على 14 متهماً».

وذكرت مصادر أمنية وعسكرية عراقية أن القوات العراقية اعتقلت نحو 50 من عناصر «حزب الله» العراقي، ومصادرة منصات إطلاق صواريخ كاتيوشا في عملية، فجر أمس، جنوب بغداد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news