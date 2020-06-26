سلاح روسي غامض قادر على صد أي هجوم أميركي

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشفت صحيفة "سوهو" الصينية عن سلاح روسي له القدرة على صد أي هجوم جوي أمريكي على روسيا.

ووفقا للصحيفة، فإن امتلاك روسيا منظومة "إس-500" للدفاع الجوي، سيؤدي إلى عواقب وخيمة للولايات المتحدة الأميركية، في حال أرسلت الأخيرة قاذفات استراتيجية لشن هجوم على روسيا.

ووصفت الصحيفة الصينية السلاح الروسي "إس-500" بـ"الكنز الحقيقي" للجيش الروسي، مشيرة إلى أن موسكو قادرة بمساعدته على بناء أقوى نظام دفاع جوي على كوكب الأرض، وذلك بسبب قدرة المنظومة بتعقب واعتراض جميع الأهداف الجوية الموجودة حاليا وصد أي هجوم جوي أمريكي في حال نشوب نزاع.

وأضافت الصحيفة أن منظومة "إس-500" هي المنظومة الأكثر غموضا، وذلك بسبب قلة المعلومات حولها وخصائصها المجهولة.

يذكر أن منظومة صواريخ الدفاع الجوي من طراز إس-500 "بروميثيوس" تنتمي إلى جيل جديد من منظومات صواريخ الدفاع الجوي ("أرض-جو"). وهي عبارة عن منظومة صواريخ ذات مدى إطلاق كبير وتملك القدرة على اعتراض الأهداف على ارتفاعات عالية بالإضافة إلى قدرتها المتزايدة على تنفيذ المهام الخاصة بالدفاع المضاد للصواريخ وعلى اعتراض الصواريخ البالستية. إن هذا النظام الواعد يعد قادرا على تدمير ليس فقط الأهداف الباليستية فحسب، بل الأهداف الأيروديناميكية أيضًا (الطائرات والمروحيات والأهداف الجوية الأخرى)، بالإضافة إلى الصواريخ المجنحة.

ووفقا للمصادر المعلنة، يبلغ نصف قطر منطقة التدمير الخاصة بمنظومة "إس-500" نحو 600 كيلومتر. بالإضافة إلى ذلك، ستكون هذه المنظومة قادرة على القيام في آن واحد باكتشاف وتدمير ما يصل إلى 10 أهداف باليستية تفوق سرعة الصوت تحلق بسرعة تصل إلى 7 كيلومترات في الثانية، كذلك قادرة على تدمير الرؤوس المدمرة للصواريخ فرط الصوتية. ومن حيث خواصها، فإن منظومة الصواريخ "إس – 500" ستتفوق وبشكل كبير منظومة صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس-400" ومنافسها الأمريكي "باتريوت" المتقدم.

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