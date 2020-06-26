فرنسا تخطط لفحوص ممنهجة لكشف إصابات كورونا في باريس

المصدر: باريس ■د.ب.أ

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران في مقابلة مع صحيفة «لوموند» إنه سيتم تجريب فحوص ممنهجة للسكان الفرنسيين على متطوعين في المناطق التي يتفشى بها فيروس كورونا.

وأوضح فيران أن أكثر من 1.3 مليون شخص في 30 مجتمعاً محلياً بمنطقة باريس سيحصلون على قسائم من التأمين الصحي الوطني تظهر أنهم خضعوا لفحوص الكشف عن الإصابة بكورونا.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن فيران قال إن الهدف من ذلك هو تحديد الإصابات الجماعية غير النشطة بالفيروس.

وتم إجراء نحو 250 ألف فحص هذا الأسبوع، وكانت نتائج نحو 99% من الخاضعين للفحوص سلبية، حسب قول فيران.

ويتم تنظيم الفحوص الممنهجة في الأماكن التي ينتشر فيها الفيروس حتى بالحد الأدنى.

وقال فيران إن ما لا يقل عن 12 ألف سرير في وحدات العناية المركزة ستكون متاحة في المستشفيات في حالة حدوث موجة ثانية لتفشي الفيروس.

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