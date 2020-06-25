"الأعلى منذ شهرين".. حصيلة قياسية لإصابات كورونا في الولايات المتحدة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

رتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ نحو شهرين، بحسب تقارير إعلامية محلية إضافة الى إحصائيات وكالة أسوشيتد برس.

وسجلت الولايات المتحدة امس الأربعاء 34700 حالة مؤكدة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ أواخر أبريل، عندما سجلت 36400 حالة، وفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

وفيما نجحت بؤر المرض السابقة في البلاد، على غرار نيويورك ونيوجيرسي، في السيطرة على تفشي الفيروس، فإنه ينتشر حاليا في حوالي 20 ولاية، خصوصا في جنوب وغرب البلاد.

وسجلت ولايات أريزونا وكاليفورنيا وتكساس وفلوريدا وأوكلاهوما وساوث كارولاينا زيادة يومية قياسية جديدة خلال هذا الأسبوع.

وأبلغت ولاية تكساس عن نحو خمسة آلاف حالة الأربعاء، فيما سجلت أكثر من سبعة آلاف في كاليفورنيا، وهو رقم قياسي لأكبر ولاية في البلاد، وارتفع عدد الإصابات في فلوريدا في يوم واحد إلى 5500، بزيادة 25 في المئة عن أكبر عدد سجل الأسبوع الماضي، بحسب أسوشيتد برس.

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