السجن 12 عاماً لـ «أويحيى»

المصدر: الجزائر - وكالات

عاقبت محكمة جزائرية، أمس، الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بالسجن 12 عاماً، في قضية مجمع «سوفاك»، والتي تشمل وزراء سابقين ورجال أعمال. وقضت محكمة سيدي أمحمد، بالجزائر العاصمة، بمعاقبة وزير الصناعة السابق عبدالسلام بوشوارب بالسجن 20 سنة. وعاقبت المحكمة رجل الأعمال وصاحب مجمع «سوفاك» بالجزائر، مراد عولمي، بالسجن 10 سنوات، وشقيق عولمي، خيضر، بالحبس سبع سنوات. وجربو أمين، شريك عولمي، بالسجن 20 سنة. وفتيحة عولمي، بالسجن 20 سنة. ووزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، بالسجن ثلاث سنوات.

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