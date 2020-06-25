الإصابات في طوكيو ترتفع لأعلى مستوى منذ مايو

المصدر: طوكيو - رويترز

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد قفز في طوكيو إلى 55 حالة أمس، وهو أعلى مستوى منذ شهر ونصف الشهر، بعد ظهور بؤرة عدوى في مكتب بالعاصمة لم تذكر الهيئة اسمه.

وسعت المدينة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 14 مليون نسمة، إلى إبقاء حالات الإصابة اليومية دون مستوى 20 حالة بعد يوم من إنهاء اليابان حالة الطوارئ في 25 مايو. وقالت طوكيو إنها قد تعيد فرض القيود إذا ارتفعت الأعداد إلى 50 حالة أو أكثر، وهو ما لم يحدث منذ الخامس من مايو.

وحذرت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، أمس، في حديث قبل صدور أحدث بيانات، من ارتفاع الأعداد، بعد أن جاءت أغلب الحالات الإيجابية في أعقاب ظهور بؤرة شملت إصابة سبعة في أحد المكاتب في وقت سابق. وقالت للصحافيين في وقت سابق لدى خروج العاصمة من حالة البقاء في البيت: «بؤر انتقال العدوى في المكاتب أصبحت تمثل مشكلة كبيرة في الفترة الأخيرة».

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