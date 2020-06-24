تقرير أولي: خطأ بشري وراء تحطم طائرة باكستانية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تسبب خطأ بشري للطيار ومراقب الملاحة الجوية في تحطم طائرة إيرباص في جنوب باكستان الشهر الفائت أسفر عن 97 قتيلا، على ما أشار تقرير أولي للتحقيق في الحادث نشر اليوم الأربعاء.

وقال وزير الطيران غلام ساروار خان البرلمان أنّ "الطيار بالإضافة للمراقب لم يتبعا القواعد المعيارية".

ووأوضح إن الطيارين كانا يناقشان جائحة كورونا، فيما كانا يحاولان الهبوط بالطائرة الإيرباص ايه-320، موضحا أن "الطيار ومساعد الطيار لم يكونا في كامل التركيز وكل نقاشهما كان حول فيروس كورونا" المستجد.

وحلل فريق التحقيق الباكستاني الذي ضم مسؤولين من الحكومة الفرنسية وقطاع الطيران، بيانات الطائرة والتسجيلات الصوتية في قمرة القيادة.

وأكد وزير الطيران أن الطائرة كانت ”صالحة بنسبة مئة في المئة للتحليق ولم يكن هناك خطأ تقني“.

وتحطمت الطائرة التابعة لـ“الخطوط الجوية الدولية الباكستانية (بيا) فوق مجموعة منازل عند اقترابها من مطار كراتشي كبرى مدن جنوب باكستان في الـ22 من مايو الماضي.

وأسفر الحادث عن مقتل كل الذين كانوا على متنها ونجاة شخصين فقط. وكان الكثير من الركاب في طريقهم للاحتفال بعيد الفطر مع ذويهم بعد الإغلاق الذي استمر أسبوعين.

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