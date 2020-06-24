الصين تسمح بتجربة لقاح محتمل لـ «كورونا» على البشر

المصدر: بكين - وكالات

قالت وحدة المنتجات البيولوجية، التابعة لشركة «تشونغتشينغ تشيفي» الصينية، أمس، إن السلطات الصحية وافقت على بدء تجريب لقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من تطوير الوحدة، على البشر، فيما سجلت الصين 22 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 13 في العاصمة بكين.

وحصل اللقاح المحتمل، الذي شاركت في تطويره شركة آنهوي تشيفي لونجكوم للمستحضرات الصيدلانية البيولوجية، ومعهد الأحياء المجهرية في أكاديمية العلوم الصينية، على شهادة من الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية لبدء التجارب السريرية.

ويجرب باحثون وشركات في الصين ستة لقاحات مضادة لـ«كورونا» على البشر، وهناك أكثر من 12 لقاحاً مضاداً للفيروس، في مراحل مختلفة من التجارب السريرية حول العالم. ومع ذلك لم يتجاوز أيٌّ منها المرحلة الثالثة المتأخرة والكبيرة من التجارب السريرية، وهي خطوة ضرورية قبل دخول اللقاح السوق الاستهلاكية.

إلى ذلك، سجلت الصين 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس، من بينها 13 إصابة في بكين، حيث تسبب تفشي الفيروس في أكبر سوق للمنتجات الزراعية بالمدينة، في إغلاق جديد بكثير من أنحاء العاصمة. وتم تسجيل تسع حالات لأشخاص قادمين من الخارج، في أقاليم: قانسو وجياجسو وشانشي، حسب السلطات الصحية.

وتم تأكيد 249 حالة إصابة بالفيروس في بكين، منذ أوائل الشهر الجاري. واتخذت العاصمة الصينية خطوات صارمة لاحتواء تفشي الفيروس، حيث أجرت اختبارات شاملة، وأغلقت المدارس، وفرضت إغلاقاً في الأحياء، ومنعت جميع أنشطة السفر غير الضرورية.

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لقاحاً في مراحل مختلفة من التجارب حول العالم، بينها 6 في الصين.

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